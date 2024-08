Sexuelle Übergriffe: Polizei nahm Serientäter fest

Der junge Mann war immer nach dem gleichen Schema vorgegangen: Er bedrohte die Frauen – teils mit einem Messer, teils mit einer Glasflasche – und versuchte sie so zum Geschlechtsverkehr zu nötigen. In einem Fall sei es dem Jugendlichen tatsächlich gelungen, eine Frau in einem Waldstück in Feldkirch zu vergewaltigen, bestätigte das Landeskriminalamt auf Nachfrage. Die Übergriffe ereigneten sich allesamt am frühen Abend, meist lauerte der Täter im Bereich Reichenfeld (Feldkirch) und beim Frutzdamm in Sulz seinen Opfern auf.