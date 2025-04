Traum vom Husarenritt in „Hölle des Nordens“

Paris-Roubaix ist der Klassiker unter den Klassikern. Kein Eintagesrennen zieht die Leute so in seinen Bann wie die Hetzjagd über das Kopfsteinpflaster. „Für die Skispringer ist es die Monsterschanze in Planica, für die Skifahrer die Streif in Kitzbühel. Jeder Sportfan weiß, worum es bei Paris-Roubaix“, versucht Österreichs Radstar Marco Haller den Mythos zu erklären.