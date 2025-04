Indonesien will 1000 Palästinenser aufnehmen

Die von US-Präsident Donald Trump lancierten Pläne, die rund zwei Millionen im Gazastreifen lebenden Palästinenser in Nachbarstaaten wie Ägypten und Jordanien umzusiedeln und anschließend aus dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen eine „Riviera des Nahen Ostens“ machen zu wollen, stoßen in Europa und in zahlreichen muslimischen Staaten auf große Ablehnung. Nun will sich Indonesien stärker an der Lösung des Konflikts beteiligen und unterbreitete ein Angebot an die Palästinenser.