BVB sucht Reaktion: „Da muss es auch mal knallen!“

Barcelona hat 2025 noch nicht verloren – als einziger Verein aus Europas fünf Top-Ligen. Diese Serie geriet auch gegen den BVB nie in Gefahr. Stattdessen blieben die Katalanen auch im 23. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und feierten in diesem Zeitraum ihren 19. Sieg. „Ich glaube, wir haben sehr gut gespielt. Aber wir denken noch nicht an das Halbfinale, wir müssen den gleichen Fokus und die gleiche Mentalität beibehalten, die uns bis hierher gebracht haben“, erklärte Stürmer Robert Lewandowski, der gegen seinen Ex-Klub doppelt traf.