Darum bleibt der Tod einer Ärztin ungesühnt

Im Zweifel wurde der Bayer freigesprochen, obwohl er zugab, die Mails geschrieben zu haben, in denen er unter anderem drohte, dass „Kreaturen“ wie Lisa-Maria Kellermayr vor ein noch einzurichtendes „Volkstribunal“ gestellt würden. Diese Nachrichten und andere Drohmails eines noch nicht gefundenen Claas, in denen ihr ein qualvoller Tod in Aussicht gestellt wurde, sollen die Ärztin so in Angst und Schrecken verletzt haben, dass sie schlussendlich Suizid beging.