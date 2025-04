Wörthersee-Open-Air: „Das ist mein Herzenskonzert“

„Stimmung ist jedes Mal so magisch“

„Direkt am Wörthersee – neben dem Wolayer See mein zweiter Lieblingssee in Österreich – ist die Stimmung jedes Mal so magisch, mit so vielen lieben Menschen. Ein echtes Heimspiel für mich. Und das spürt man vom ersten Ton an! Ganz besonders freue ich mich, weil es mein erste Konzert in Kärnten seit 2023 ist. Noch dazu mit brandneuem Album. Das wäre doch das perfekte Ostergeschenk! Also an alle Alpenbarbies und Alpenkens da draußen: Eini ins Dirndl und in die Lederhosn! I g‘frei mi wahnsinnig auf euch.“