„Unnötig!“ Teamkollege schimpft über Alaba-Foul

Courtois: „Ich denke, das ist möglich“

Trotz des Ärgers über seine Teamkollegen und der klaren Niederlage glaubt Courtois noch an ein Weiterkommen: „Wir werden im Rückspiel zu Hause von der ersten Minute an alles geben, um dieses Ergebnis noch zu drehen. Wir müssen unsere Fehler korrigieren und versuchen, ein oder zwei schnelle Tore zu erzielen. Ich denke, das ist möglich“, so der Belgier.