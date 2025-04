„Schrecklicher Abend“: Erneut Gegenwind für Alaba

Alaba, der nach seiner langen Verletzung zuletzt wenig und wenn, dann in der Innenverteidigung gespielt hatte, fand sich am Dienstagabend in der Startelf und anstelle von Fran Garcia auf der Linksverteidiger-Position wieder. Im Angesicht von Arsenals schnellem und wendigem Angreifer Bukayo Saka erledigte der ÖFB-Teamspieler seine Aufgabe vorerst gut. Doch das änderte sich.