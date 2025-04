Wirte sagten ihrer Hütte am Feuerkogel Lebewohl

„Nach drei starken, erfolgreichen Jahren auf der Christophorushütte is es fia uns Zeit, Pfiat eich z‘ sagen. Was als große Baustelle begann, wurde mit unendlich viel Herzblut, Arbeit, Liebe und Teamgeist zu dem, was wir heute zurücklassen: eine Hütte mit Seele, ein Platz zum Feiern, Jausnen, Lachen, Heiraten – und manchmal auch einfach nur zum Durchschnaufen für unsere Wandergäste.“ Emotional verabschieden sich Andreas Dengg (41) und Sandra Peitli (37) in Sozialen Medien von „ihrer“ Hütte und ihren Gästen.