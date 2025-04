Resilienz als Schlüssel für krisenfesten Standort

Betriebe stehen unter massivem internationalem Kostendruck

Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich, zeichnete ein deutliches Bild der aktuellen Lage: „Österreich steckt in der längsten Rezession seit 1945. Nur jedes 20. Unternehmen der Umfrage plant aktuell einen Mitarbeiteraufbau.“ Und weiter: „Die Betriebe stehen in vielen Branchen der Industrie unter massivem internationalem Kostendruck, der Abfluss von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen ist weiterhin in vollem Gang, die Deindustrialisierung setzt sich mit hoher Dynamik fort.“