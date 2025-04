Heimischer Spargel ab Mitte April in Supermärkten

Wann genau es so weit ist, hängt vom Wetter in den kommenden Tagen ab. Grundsätzlich braucht das Gemüse anhaltende Bodentemperaturen von mehr als zehn Grad, um gut wachsen zu können. „Nur einige Direktvermarktungsbetriebe, die Spargel besonders abgedeckt anbauen, bieten bereits kleine Mengen an“, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger am Dienstag.