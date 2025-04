Verdreckt: Ärger um Parklets am Quellenplatz

Was als nette Idee zur Begrünung und Begegnung gedacht war, sorgt nun für jede Menge Ärger: Die Parklets am Quellenplatz in Favoriten stören Unternehmer und Anrainer. Sie beschweren sich über Müllberge, nächtlichen Lärm, verlorene Parkplätze und Obdachlose, die hier die Nacht verbringen. Die „Krone“ war vor Ort und hat sich das angesehen.