Berauscht am Steuer: „Kiffer“ attackiert Polizist

Ein couragierter Zeuge meldete Montagabend der Polizei, dass er am Metnitzstrand in Klagenfurt zwei Männer in einem geparkten Auto beim Rauchen eines Joints gesehen hat. Und tatsächlich ertappten die daraufhin ausgerückten Streifenbeamten kurz darauf die beiden Pkw-Insassen aus Klagenfurt auf frischer Tat – der Lenker (32) hatte gerade einen tiefen Zug von der illegalen Zigarette genommen.