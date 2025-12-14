Geisterfahrer auf Süd: Führerschein ist weg

Die Autobahnpolizei konnte Samstagnacht einen Geisterfahrer im Bereich Velden stoppen. Der Slowene gab an, aus Versehen falsch aufgefahren zu sein. Ein Alkotest verlief positiv.
Ein Autofahrer, der kurz vor 23 Uhr auf der Südautobahn unterwegs war, hatte bei der Polizei Alarm geschlagen. Im Bereich Velden war ihm ein Geisterfahrer entgegengekommen.
Der Autobahnpolizei gelang es den Slowenen bei der Auffahrt Velden/West anzuhalten. Der Autolenker (52) gab an, dass er ursprünglich nach Villach fahren wollte, die Beschilderung im Bereich der Autobahnauffahrt allerdings verwirrend gewesen sei. Auch sein Navi hätte den Weg so angezeigt.
Ein durchgeführter Alkotest bei dem 52-Jährigen verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige folgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.