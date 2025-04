Sommersaison startet am Dürrnberg so früh wie nie

„Irgendwie war das ja schon ein bisschen gemein“, lacht Andreas Klimitsch. Den ganzen Winter lang fuhr im Skigebiet am Halleiner Dürrnberg mangels Schnee nur ein einziger Schlepper. Kaum startete der Zinkenlifte-Chef mit seinem Team den Aufbau der Sommerrodelbahn, schneite es. „Und zwar so viel, wie im ganzen Winter nicht.“ Dennoch liegt man im Zeitplan: „Wir werden im in den Osterferien in die Saison starten – und damit so früh wie noch nie“, sagt Klimitsch.