Über den Dürrnberg rasen bald die Mountainbiker

„Wir wollen so Umsätze in den Monaten generieren, in denen derzeit kaum etwas los ist“, sagt Geschäftsführer Andreas Klimitsch. Er meint damit vor allem das Frühjahr. Denn: „Im Hochsommer fahren die Mountainbiker eher weiter weg, um im Ausland neue Strecken zu erkunden.“ Die inneralpinen Bike-Strecken in Salzburg öffnen meist nicht vor Juni. „Hier gibt es mit der Nähe zu Salzburg große Chancen für uns“, ist sich Klimitsch sicher.