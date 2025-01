Wie geht es im Halleiner Skigebiet weiter?

„Ich mache das mittlerweile 18 Jahre, aber irgendwann geht es nimmer.“ Sandra Lindtner, Wirtin des Zinkenstüberls am Halleiner Dürrnberg, weiß nicht mehr weiter. Ihr Geschäft ist in diesem Winter völlig eingebrochen. Der Sessellift fuhr mangels Schnee bislang kein einziges Mal. Auch die Tourengeherroute ist weiter gesperrt. „Zu mir verirren sich bloß am Wochenende ein paar Wanderer und Sonnenanbeter“, seufzt sie.