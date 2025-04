Wie Bortolotti und Grasser gemeinsam siegen wollen

Am Wochenende findet wieder zusammen, was schon einmal gut gepasst hat: Der Wiener Rennfahrer Mirko Bortolotti und das steirische Grasser Racing Team machen in der GT World Challenge (GTWC) wieder gemeinsame Sache, starten beim 6-Stunden-Rennen im französischen Le Castellet am Sonntag in die neue Saison.