„Um Gottes willen! Wo ist denn der Grüne See hin?“

2014 wurde das malerische Naturjuwel in der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Ort Österreichs gewählt, seitdem fasziniert der Grüne See nicht nur steirische Naturliebhaber, sondern auch Gäste aus allen Bundesländern. An manchen Sonntagen pilgerten 5000 bis 6000 Besucher nach Tragöß, um das türkisgrüne Wasser, in dem sich die idyllische Berglandschaft spiegelt, zu bewundern.