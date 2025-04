Mann entsorgte 150 Liter Diesel-Öl in Liesingbach

Schock am Samstag in Wien-Liesing: Rund 150 Liter Diesel sind in den Liesingbach gelangt – eine massive Umweltsünde, die die Stadt Wien in Alarmbereitschaft versetzte. Die Gewässeraufsicht schlug sofort Alarm, die Wasserpolizei rückte aus, um gemeinsam mit Einsatzkräften eine Öl-Katastrophe zu verhindern.