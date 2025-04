„Marillen schenken uns hier Wunderkerne“

Während die Wachau gerade in Millionenfach weiß erblüht, denken wir schon an den Frühsommer. Denn dann können wir die wertvollen Kerne aus diesem Marillenzauber ernten“, schmunzelt „Kern Tec“-Ökopionier Michael Beitl. Freilich schlummern auch in Pfirsichen und Zwetschken wertvolle Rohstoffe, die veredelt werden. Innovation und Umweltschutz gehen in der kleinen Manufaktur, Hand in Hand. Denn das Nebenprodukt aus der Fruchtindustrie wurde früher achtlos entsorgt.