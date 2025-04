2:1! Bei Auftaktsieg der Bullen flogen auch Fäuste

Dort gab‘s dann einen offenen Schlagabtausch, wobei der KAC mehr Zug zum Tor zeigte. Die Salzburger machten mit ihrer perfekten defensiven Aufstellung keine Top-Chancen zu. Bulle Sinn warf sich wagemutig in einen Clark-Schuss, vereitelte so die wohl beste Klagenfurter Möglichkeit. In der neunten Minute der Overtime dann aber die Salzburger Erlösung: Sablattnig verliert im Aufbau den Puck – der gebürtige Villacher Lucas Thaler schnappt sich den Puck und hämmert ihn rechts unten zum 2:1-Sieg rein. Wie im Vorjahr gehen die Bullen damit mit 1:0 in der Serie in Führung.