„Gab massiven Widerstand gegen die Obduktion“

„In dieser Form habe ich das noch nie gesehen“

Es habe „massiven Widerstand gegeben“. So schreibt Aufdecker und Ex-Politiker Peter Pilz in seinem Buch „PILNACEK – der Tod des Sektionschefs“, das am 19. Februar erscheint. Erst als die Notärztin verlangte, selbst mit der Staatsanwältin, die sie auch privat kennt, zu sprechen, habe sie klarstellen können, dass sie die Todesursache ohne Obduktion nicht benennen könne.