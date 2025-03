Dänische Regierungschefin reist nach Grönland

Vance: „Keine gute Arbeit geleistet“

Vance hatte am Freitag mit seiner Ehefrau und dem Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz den US-Militärstützpunkt Pituffik auf Grönland besucht. „Unsere Botschaft an Dänemark ist sehr einfach: Sie haben keine gute Arbeit für die Menschen in Grönland geleistet“, sagte er dabei. So habe diese etwa zu wenig in die Sicherheitsarchitektur investiert.