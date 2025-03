Grönlands Regierungschef: „Gehören niemandem“

Er riet dazu, gelassen auf die Besitzanspräche des US-Präsidenten zu reagieren – nicht aus Angst, sondern „mit Ruhe, Würde und Zusammenhalt“. Trump müsse klar gezeigt werden, dass Grönland nur dessen Bewohnerinnen und Bewohnern gehöre. „So war es gestern. So ist es heute. Und so wird es auch in Zukunft sein“, schrieb der 33-Jährige.