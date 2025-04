Einsatzreicher Tag: Drei Raser verlieren Schein!

Der 44-jährigen Lenker war an diesem Tag der erste, der seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste. Nur wenig später – gegen 17.45 Uhr – bemerkte eine Streife auf der Bleiburger Straße einen Motorradfahrer, der mit 161 km/h in einer 100er-Zone unterwegs war: „Der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wird angezeigt und musste seinen Führerschein vorläufig abgeben“, so die Polizei.

Fahranfänger im Ortsgebiet mit fast 100 km/h unterwegs

Und auch in der Nacht auf Freitag hatten die Beamten mit einem Raser zu tun: „Ein 23-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde gegen 00.45 Uhr auf der Villacher Straße in Klagenfurt mit 97 km/h gemessen. Es handelt sich um eine 50er-Zone.“ Der junge Klagenfurter musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.