Peter Jellitsch: Meister der Farbe im Kaiserpark

Der Villacher besuchte nach einer Tischlerlehre die Akademie der bildenden Künste in Wien. Seinen künstlerischen Durchbruch hatte er mit konzeptuellen Zeichnungen in schwarz-weiß, die zwischen der analogen und der digitalen Welt oszillieren. Seine sogenannten „Data-Drawings“ präsentierte er bei der Vienna Biennale und der MAK Gallery in Wien. Heute unterrichtet Jellitsch an der Akademie der bildenden Künste Wien.