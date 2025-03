So reagiert Regierung auf hochansteckende Seuche

Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Tierseuche, die bei Nutztieren wie Rindern, Schafen, Schweinen und Ziegen erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen kann. In Ungarn und der Slowakei plagen sich Landwirte, Politik und auch das rot-weiß-rote Heer per Assistenzeinsatz damit herum. Auch bei Landwirten in ganz Österreich und in Wiener Regierungskreisen läuteten daher bereits die Alarmglocken.