Überwachungs- & Sperrzonen bis 17. Mai in Kraft

Programm zur Überwachung gestartet

Wie die Grüne Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner mitteilt, startete auch ein großangelegtes Überwachungsprogramm. „In der erweiterten Sperrzone in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg und Oberpullendorf werden sämtliche Betriebe kontrolliert und Stichproben mittels Tupferprobe genommen“, so Haider-Wallner. In der Nähe zu Levél, werden in Deutsch Jahrndorf, Nickelsdorf, Halbturn und Mönchhof alle Betriebe wöchentlich getestet. Bis dato sind alle Tests negativ.