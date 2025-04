Seuchen-Alarm: Österreich zieht Maßnahmen hoch

Österreich bereitet sich auf Ernstfall vor

In anderen Nachbarländern in Osteuropa seien zwar bisher keine Fälle der Maul- und Klauenseuche bekannt, aber auch da sei Vorsicht geboten – etwa in Slowenien und Kroatien. „Wir sind nicht nervös, aber wir versuchen uns so gut wie möglich auf den Ernstfall vorzubereiten“, so die Landesrätin, die ausdrücklich vor den „enormen wirtschaftlichen Folgen“ eines Ausbruchs in Österreich warnte. Werden Fälle nachgewiesen, müssen sämtliche Huftiere im Umkreis von drei Kilometern getötet werden. Bisher wurden bei mehr als 1.000 Proben aber keine Fälle der Seuche in Österreich nachgewiesen.