Jugendlicher (17) verklagt Bayer wegen Behinderung

„Wahrscheinlich krebserregend“

Glyphosat ist weltweit der am häufigsten verwendete Inhaltsstoff in Pestiziden, vor allem in Unkrautvernichtungsmitteln wie dem von Bayer hergestellten Roundup. In mehreren Gerichtsverfahren wurde das Unternehmen zu Schadenersatz verurteilt, in anderen jedoch freigesprochen. In vielen Fällen wurden Vergleiche erzielt. Im Jahr 2015 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ein, wobei die Experten betonten, dass diese Einschätzung noch nicht beweise, dass die Anwendung tatsächlich Krebserkrankungen verursacht.