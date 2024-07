So wirkt sich Glyphosat auf Meereslebewesen aus

Konkret wurden ein Herbizid, ein Insektizid und ein Fungizid in verschiedenen Konzentrationen getestet. „Schon die geringsten Konzentrationen von Herbiziden oder Fungiziden – wir sprechen dabei von Konzentrationen von 0,0001 Prozent, die durchaus in heutigen Korallenriffen anzufinden sind – führten zu irreparablen Schäden an den Foraminiferen“, erklärte Studienleiterin Petra Heinz vom Institut für Paläontologie der Universität Wien in einer Aussendung.