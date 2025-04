Bund, Länder & Gemeinden wollen „schlanken Staat“

Nur Oberösterreich 2024 mit Plus

Einziges Land mit einem positiven Budget-Saldo 2024 war Oberösterreich (plus 29,8 Mio. Euro). Am höchsten fiel das Minus 2024 mit 1,67 Milliarden Euro in Wien (exklusive Landeskammern) aus, gefolgt von der Steiermark (525,5 Mio.) und Niederösterreich (486,5). Salzburg kam auf einen negativen Saldo von 330,8 Millionen Euro, in Kärnten waren es 184,0 Millionen, in Vorarlberg 150,8 und im Burgenland 141,2 Millionen Euro.