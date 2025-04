Guten Appetit! Schule macht Wirtshaus

Bei dem Projekt „Schule macht Wirtshaus! – Wirtshaus macht Schule“ ist neben dem theoretischen Wissen der Schüler auch handwerkliches Können gefragt: Von der Organisation des Abends über die Planung eines regionalen Vier-Gänge-Menüs mit passender Weinbegleitung liegt alles in der Hand der Jugendlichen. Vier Nachwuchstalente pro Tourismusschule übernehmen die Führung in der Küche und im Service, zwei weitere Schüler begleiten die 50 Gäste durch den Abend.

Auftakt in Stockerau

Aufgekocht und serviert wurde dieses Mal im Dreikönigshof der Familie Hopfeld in Stockerau. „Wir wollen gemeinsam junge Talente in Gastronomie und Tourismus fördern“, erklärt Michaela Zeiler. Harald Pollak ergänzt: „Die Zukunft der Wirtshauskultur liegt in den Händen der Nachwuchskräfte. Es ist schön zu sehen, mit welcher Freude sie dabei sind.“ Bei vier weiteren Terminen sollen insgesamt 80 Schüler mitarbeiten.