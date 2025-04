Sind 150 Tote der Schlüssel zu Wiens Geschichte?

Knochenfund auf Sportplatz

Doch zu den Fakten: Ende Oktober des Vorjahres stieß man im Zuge von Sanierungen auf einem Sportplatz in der Hasenleitengasse auf eine Vielzahl an menschlichen Knochen – in weiterer Folge sollten Archäologen die Skelette von mehr als 150 Menschen zutage fördern. Die Personen waren in einem Massengrab von der Größe von 25 Quadratmetern regelrecht „entsorgt“ worden, viele lagen auf dem Bauch oder der Seite, Gliedmaßen waren mit denen anderer verschränkt.