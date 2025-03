Richterin lehnte Hausarrest im Benko-Penthouse ab

Soko wollte Festnahme im Mai 2024

Übrigens: Die Ermittlungen in der Causa Benko waren bereits im Frühjahr 2024 weit gediehen. Die Fahnder hatten das sogenannte „Geldkarussell“ – aufgedeckt von „Krone“ und „News“ – damals detailliert unter die Lupe genommen, inklusiver sämtlicher Benko-Vertrauter, die daran beteiligt waren. Das geht aus einem Anlass-Bericht der Soko Signa vom 24. Mai 2024 an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hervor. In dem 44-seitigen Dokument wird die WKStA ersucht, Hausdurchsuchungen und Festnahmen anzuordnen.