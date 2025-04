Waffen & Bodyguards: So bedroht fühlte sich Benko

Sechs Waffen-Tresore in der Villa

Wenige Wochen später, im Dezember 2023, tauschten sich Benko und sein Sicherheitsexperte über einen „Schalldämpfer“ aus, der „vor Ort“ dann auf den Sicherheitschef „geschrieben“ werden sollte. Dazu gab der Boss der Personenschützer in seiner Zeugenaussage an: „Es wurde in dem Zusammenhang ein Kleinkalibergewehr (Kaliber .22LR) von seiner Mutter angeschafft. Weil dort ein Schalldämpfer dabei war, welche eine Frau ohne Jagdkarte nicht erwerben darf, wurde dieser auf mich eingetragen. Der Schalldämpfer wurde von der Waffe entfernt und in meinem Waffenschrank in Igls aufbewahrt. Es war das einzige Mal, dass Waffenzubehör erworben und auf mich registriert wurde.“