Startschuss zum Handelskrieg

Alles in allem ist Trumps gesamte Handlungsweise ein Rückfall in das 19. Jahrhundert: imperialistische Machtausweitung mit dem sogenannten Begleit-„Konzert der (Groß-)Mächte“. Bist du schwach, kommst du unter die Räder und am Ende bekriegen sich dann die Großmächte in einem Weltkrieg.