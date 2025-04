Unfall bei Grazer Finanzamt: Insassen flüchteten

Ominöse Szenen spielten sich in den Abendstunden des 1. April ab: Gegen 20 Uhr fuhr ein unbekannter Lenker in nördlicher Richtung auf Höhe des Grazer Finanzamts – zeitgleich hielt sich eine 22-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz im Bereich der Haltestelle auf. Plötzlich kam der Pkw von der Fahrbahn ab, krachte in zuerst in die dortige Trennwand, dann gegen mehrere abgestellte Fahrräder und schlussendlich frontal gegen einen parkenden Pkw.