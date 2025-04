Livestream: Sieht so das Shopping der Zukunft aus?

Großes Interesse an Live-Shows

Das fürstliche Shoppen über Facebook, Instagram und TikTok läuft wie am Schnürchen: „Wir sind wirklich zufrieden, die ersten Jahre habe ich das alleine gestemmt, mittlerweile geht das nicht mehr.“ Und so unterstützen weitere Moderatoren: „Eines haben wir alle gemeinsam, wir lieben es, schöne Sachen zu tragen, sie vorzuführen.“