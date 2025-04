KAC knackt Linz und steht im Finale gegen Salzburg

Was für ein Krimi in Spiel sieben des Halbfinales in der Klagenfurter Horten-Arena! Von der ersten Minute an lieferten sich der KAC und Linz einen echten Schlagabtausch, abwechselnd machte eines der beiden Teams Druck. Und die Hausherren konnten sich bei Goalie Sebastian Dahm bedanken, dass man im Startdrittel nicht in Rückstand geraten ist. Gegen St-Amant (8.), Moro (18.) und Maver (20.) hielt der dänische Schlussmann bravourös. Auf der anderen Seite verpasste KAC-Kapitän Hundertpfund einen scharfen Pass von Maier alleine am zweiten Pfosten. Daher ging‘s auch mit 0:0 erstmals in die Kabine.