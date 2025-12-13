Zwei Vereine erhalten Kärntner Menschenrechtspreis

„,Nie wieder‘ darf kein Schlagwort sein“

Die Laudatio für Erinnern Villach hielt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Der Verein wurde 1994 gegründet und widmet sich den Lebensgeschichten jener Menschen aus Villach und Umgebung, die Opfer der NS-Gewaltherrschaft wurden. „Der Verein blickt kritisch zurück, damit Opfer und Täter nicht vergessen werden“, so Körner. Zugleich zeige der Verein, wie wichtig es sei, faschistische Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Das „Nie wieder“ dürfe kein leeres Bekenntnis sein. Das „Denkmal der Namen“ in Villach wurde bereits 14-mal zerstört und immer wieder aufgebaut.