Wirbel um rechtsextreme Musik mitten in Klagenfurt

Wenn sich am 20. April der Geburtstag des Massenmörders Adolf Hitler wieder jährt, sind die heimischen Behörden bereits auf der Hut – denn dann geht es in rechtsextremen Kreisen wieder rund. Auch ein Prozess am Klagenfurter Landesgericht drehte sich um NS-Huldigungen aller Art, die den Angeklagten sogar hinter Gitter bringen.