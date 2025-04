So viel kassiert Salzburg wirklich für Klub-WM

Red Bull Salzburg kassiert bei der im Sommer erstmals im großen Format ausgetragenen Fußball-Club-WM ein Antrittsgeld von 12,8 Millionen Euro. Diese Zahl nannte Geschäftsführer Stephan Reiter am Montagabend in „Sport und Talk“ bei ServusTV. „Eine nette Summe, die Kosten und der Aufwand sind aber auch hoch“, sagte Reiter. Das gesamte Preisgeld für das vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragene Turnier mit 32 Mannschaften beläuft sich auf eine Milliarde US-Dollar.