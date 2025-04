Trump: Putin wird „seinen Teil nun erfüllen“

Warum Trump „stinksauer“ auf Putin war

Mangels Fortschritten in den Gesprächen über eine Waffenruhe in der Ukraine hatte sich Trump in einem NBC-Interview am Wochenende „sehr verärgert und stinksauer“ über Putin gezeigt. Dieser habe die Glaubwürdigkeit des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Zweifel gezogen, stänkerte er. Worin die Abmachung genau besteht, dazu äußerte sich Trump bei seiner neuen Wortmeldung am Montag aber nicht.