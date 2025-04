Vandalen besprühten 16 Pkw mit Feuerlöschern

Die Täter entnahmen in der Zeit zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 8 Uhr in der Tiefgarage in Völs zwei Feuerlöscher und besprühten damit anschließend etwa 16 Fahrzeuge. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Laut Polizei handelt es sich um Schaumlöscher.