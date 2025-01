Feuerlöscher-Vandalen wüteten erneut in Parkhaus

Erst am Donnerstag musste die Feuerwehr zum letzten Mal ausrücken, weil in einem Parkhaus in Jenbach mehrere Feuerlöscher geleert wurden. Am Sonntag berichtet die Polizei nun erneut von einem solchen Vandalenakt. Mehrere Autos wurden beschädigt, der Schaden dürfte beträchtlich sein.