Wie die US-Autozölle jetzt die Wirtschaft schocken

Nordamerika ist für die deutsche Autowirtschaft ein extrem wichtiger Markt. Rund jeder dritte Porsche und jeder sechste BMW wurden im Vorjahr dort verkauft. VW, Audi und Mercedes setzten rund zehn bis 15 Prozent ihrer Fahrzeuge in den USA ab. Deutsche Produzenten haben sich auch in den USA angesiedelt, ebenso wie in Mexiko und Kanada, doch auch hier gelten hohe Zölle für Ausfuhren.