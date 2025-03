Remis im Abstiegskampf! GAK und WSG teilen Punkte

Teams bemüht, aber auch mit Handbremse

Beide Teams gingen kein Risiko ein, versuchten vor allem den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Wenn es doch gefährlich wurde, dann in den ersten 40 Minuten nur aufseiten der Grazer. Ein Abschluss von Daniel Maderner fiel zu schwach aus (4.), Murat Satin verfehlte mit einem Halbvolley das Gehäuse (22.) und Dominik Frieser schlug am Ball vorbei (37.). Erst in den letzten Minuten vor dem Pausenpfiff entdeckten auch die klar zweikampfstärkeren Tiroler ihr Offensivspiel. Ein Schuss von Matthäus Taferner fiel zu zentral aus (42.), zudem war GAK-Tormann Florian Wiegele bei einem Butler-Abschluss aufs kurze Eck auf dem Posten (45.).