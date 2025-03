GAK-Hoffnung! Ferdl legte nie mit einer Pleite los

GAK: David Preiß übernahm in der Landesliga für den zu Lustenau abgewanderten Gernot Plassnegger – mit einem 2:0 gegen Trofaiach (14. 10. 2017) startete er in seine Ära. Der aktuelle Voitsberg-Coach wurde von Plassnegger beerbt. Dessen zweite Amtszeit startete mit einem 2:4 bei Zweitligist Horn (6. 3. 2020). Nach fünf von Ralph Spirk interimistisch betreuten Spielen folgte in Liga zwei überraschend Gernot Messner, der mit einem 2:0 in Horn (18. 2. 2023) loslegte. Rene Poms übernahm vom Kärntner dann im vergangenen Herbst – der 49-Jährige begann sein kurzes Intermezzo mit einem 1:1 gegen Rapid.